Medio Rural crea ayudas en 2027 para proyectos innovadores y recuperar actividad agraria en entorno de núcleos

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, con su equipo - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha avanzado que en 2027 se lanzarán nuevas líneas de ayudas: para recuperar la actividad agraria en el entorno de los núcleos rurales y para proyectos piloto de innovación de pymes.

Así lo ha expuesto en su comparecencia en el Parlamento, en donde ha cifrado en 742,9 millones de euros el presupuesto de su departamento para el próximo año, un 5% más.

Entre las novedades, la conselleira apunta a una nueva línea de ayudas para proyectos piloto de innovación aplicada, dotada con 5,8 millones de euros para el periodo 2027-2029. Persigue que las pymes de los sectores agrario, ganadero, forestal y agroalimentario puedan desarrollar soluciones innovadoras a sus necesidades reales, con la participación de entidades de investigación o tecnológicas y con la transferencia de los resultados al conjunto del sector.

Asimismo, Gómez avanza una nueva línea de ayudas para recuperar la actividad agraria en el entorno de los núcleos rurales, con la que se busca impulsar la puesta en producción de tierras abandonadas y la ampliación de la base territorial de las explotaciones, con lo que se quiere proteger las aldeas frente a los incendios forestales.

Además, otra de las novedades es que se crea una partida específica para combatir las pérdidas y el desperdicio alimentario dentro de la Dirección Xeral da PAC e do Control da Cadea Alimentaria.

LUCHA CONTRA EL FUEGO Y PRINCIPALES PARTIDAS

Entre las principales partidas de la Consellería se encuentran los 226 millones de la Dirección Xeral de Defensa do Monte, de los que 118 millones van para la prevención y extinción de incendios.

En la lucha contra el fuego se consolida el sistema público de gestión de la biomasa con más de 25 millones de euros. Habrá 13,4 millones para la ampliación y mejora de infraestructuras antincendios, tales como bases aéreas (con actuaciones en las de Beariz, Doade, Antela o en la nueva de Setecoros, en Valga); bases de unidades operativas (BUO), con intervenciones de mejora en Viveiro y de nueva construcción en Bande y en los distritos de Miño-Arnoia, Verín-Viana, A Limia y O Condado-A Paradanta. Se destinarán 2 millones de euros a la dotación de nuevos vehículos y medios, así como otros 7 millones serán para renovar el equipamiento del personal antincendios.

Serán 197 millones para la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias. Aquí destacan los 9,4 millones de euros para inversiones ambientales en la industria agroalimentaria con el fin de reducir emisiones, incorporar energías renovables y aprovechar la biomasa agrícola.

Para el sector vitivinícola irán 12 millones, incluidos apoyos a la conservación del paisaje en la Ribeira Sacra. A comienzos de octubre, las cinco denominaciones de origen ofrecían a Europa Press los datos de la vendimia de 2026, con 78,5 millones de kilos recogidos, la mayor desde que hay registros. En su intervención en la Comisión de Economía de este martes, la conselleira ha corroborado esta cifra y ha calificado a la cosecha como "histórica".

La protección de la cabaña ganadera contará con 15,3 millones de euros. Se incrementará por encima del 10% la dotación para la contratación de seguros agrarios, hasta los 10,5 millones de euros (un millón adicional para apoyar la suscripción de pólizas).

Las ayudas de la PAC, que llegan a cerca de 22.000 beneficiarios y que suplementan la dotación de fondos propios de 52,8 millones, alcanzarán una cifra movilizada de unos 210 millones.

En lo tocante a relevo generacional, se pondrá en marcha la convocatoria de la línea de ayudas dotada con 44,1 millones de euros para planes de mejora, incorporación de personas jóvenes al campo y para inversiones ambientales en las explotaciones. La formación contará con u2,43 millones, un 33% más que este año.

La Axencia Galega de Calidade Agroalimentaria contará con más de 44 millones con la meta de "mayor rentabilidad para quien produce". La promoción de alimentos gallegos de calidad diferenciada se llevará más de 13 millones.

El presupuesto de la Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal será de 83 millones, a los que se suman casi 4 millones de euros destinados a la recuperación de pasteros en los montes vecinales. Anuncia la creación de un laboratorio especializado en sanidad forestal como medida dentro de los fondos previstos para combatir las plagas.

Finalmente, el presupuesto global para políticas de desarrollo rural estará en 105 millones entre la Dirección xeral de Desenvolvemento Rural y la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). Incluyen más de 20,5 millones para caminos rurales y 27,2 millones para la movilización de tierras, en donde se encuentra el impulso a instrumentos como el Banco de Tierras y los polígonos agroforestales.

REPROCHES DE LA OPOSICIÓN

Durante el debate, Secundino Fernández (BNG) ha criticado "poca ambición" de los presupuestos de Medio Rural, que "bajan año tras año porcentualmente en relación con el total". Censura que en 2025 quedaron sin ejecutar o se desviaron a otras consellerías un total de 146 millones de este departamento.

Igualmente, denuncia que la Xunta "pone en bandeja" las plantaciones de eucalipto a través de un nuevo cambio en la ley de acompañamiento a los presupuestos, a pesar de que superficie ya alcanza las "500.000 hectáreas".

Secundino Fernández califica a la conselleira de "predicadora televisiva" que habla de un "mundo feliz" e "imaginario" mientras no ejecuta, según dice, gran parte de los presupuestos.

Mientras, Lara Méndez (PSdeG) acusa a la Xunta de dejar sin ejecutar 2.277 millones de Medio Rural entre 2009 y 2025. Por ello, reduce los presupuestos a "mucho anuncio y poco resultado".

También ha arremetido Méndez contra el "mercadeo" de cara a las elecciones municipales al ser la partida de infraestructuras en el rural una de las que más "sube significativamente". Paralelamente, Méndez ha afeado a la conselleira que no comparezca en la comisión del sector lácteo creada en el Parlamento gallego. Y Armando Ojea (Democracia Ourensana) se ha quejado de que los más de 700 millones para este departamento en 2027 ni llegarían solo para cubrir las necesidades de la provincia de Ourense.

LA CONSELLEIRA DENUNCIA "MACHISMO"

La conselleira do Medio Rural ha empleado su turno de réplica para denunciar "machismo" del diputado del BNG Secundino Fernández, que tacha de "denigrante": "Usted en cada una de mis intervenciones me insulta y me menosprecia". Posteriormente, Miguel Ángel Viso (PPdeG) se ha unido a las críticas de María José Gómez para asegurar que el diputado nacionalista "está siendo últimamente un poco faltón". A renglón seguido, María José Gómez le ha dicho a Lara Méndez que la diputada socialista "no entendía bien los presupuestos".

Sobre el acuerdo de los Veintisiete para las bases de la nueva PAC, Gómez reprocha al ministro de Agricultura, Luis Planas, que diga que "no está en condiciones de negociar".

En lo tocante al lácteo, la conselleira apunta que "hace cuatro meses" que solicitó una reunión presencial con Planas y todavía está "esperando que conteste".