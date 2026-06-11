Medio Rural declara de utilidad pública el primer polígono agroforestal de iniciativa privada

OURENSE 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural publica este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el decreto por lo que se declara de utilidad pública e interés social el polígono agroforestal de Alto Castiñeira, entre los ayuntamientos de Ribadavia y Cenlle (Ourense).

Esta actuación permitirá la puesta en valor de 11,58 hectáreas distribuidas en ocho parcelas de 10 propietarios. Se trata del primer polígono agroforestal de iniciativa privada que se declara de utilidad pública al amparo de la ley de recuperación de tierra agraria.

Como actividad principal se establecen los cultivos leñosos, viñedo principalmente, al encontrarse en la Denominación de Origen Ribeiro. Y como secundaria serán los pastos permanentes.

En la actualidad, existen 29 polígonos agroforestales de iniciativa pública en marcha (en diferentes fases de ejecución) en la comunidad, 15 de ellos en la provincia de Ourense, que suponen la puesta en valor de más de 5.000 hectáreas.