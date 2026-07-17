Medio Rural destaca el "éxito de matriculaciones" en sus centros de formación agraria para el próximo curso

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha remarcado el "éxito de matriculaciones" en los ciclos formativos de la rama agraria para el próximo curso 2026-2027.

Así lo ha señalado este viernes durante su visita al Centro de Formación y Experimentación Agraria (CFEA) de Lourizán, en Pontevedra, donde ha detallado que hubo 659 solicitantes para 428 plazas y 236 de ellas están ya comprometidas, entre matrículas formalizadas y reservas.

Por ello, la titular do Medio Rural ha hecho referencia al interés que está despertando el rural gallego y ha incidido en que "la formación es la matriz del impulso económico, también en el rural".

En concreto, el de Lourizán es el centro con los mejores resultados, debido a que sus dos ciclos presentan los mayores niveles de cobertura, con un 90,9% en el de gestión forestal y por encima del 81% en el de aprovechamiento y conservación del medio natural.

Además, en el centro Pedro Murias de Ribadeo el nuevo ciclo superior de ganadería y asistencia en sanidad animal alcanza cerca del 82% de cobertura, con 18 alumnos, entre matrículas formalizadas y reservas, para 22 plazas.

Por su parte, el centro de Sergude sus ciclos de ganadería y asistencia en sanidad animal tienen una cobertura de más del 77%, y el centro de Becerreá registra una cobertura del 68% en su ciclo de aprovechamiento y conservación del medio natural, y casi un 60% en el de gestión forestal.