Medio Rural destaca los pastizales como "modelo de aprovechamiento sostenible" del territorio

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha visitado este sábado un pastizal impulsado en los montes vecinales en mano común de Laxamoura, en el ayuntamiento lucense de Xove, donde ha ensalzado la utilidad de esta herramienta como un "modelo de aprovechamiento sostenible" del territorio.

Asimismo, ha destacado que se trata de un sistema compatible con la preservación del patrimonio natural que actúa, además, como una "barrera natural contra los fuegos", al tiempo que favorece la ganadería en extensivo, tal y como ha explicado la Consellería en una nota de prensa.

En este contexto, ha incidido en la importancia de contar con una Política Agraria Común "fuerte y con fondos suficientes" que permitan impulsar este tipo de proyectos y "trabajar así a favor del medio rural".

En el caso concreto del pastizal visitado este sábado por la conselleira, abarca una superficie de 55,67 hectáreas y en él se invirtieron casi 90.000 euros. Además, "a través de este presupuesto pudieron llevarse a cabo las necesarias labores de desbroce, tanto de forma mecanizada como manual", ha celebrado.