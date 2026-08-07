Medio Rural destina 360.000 euros a los programas de control de los productos agroalimentarios gallegos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha publicado este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución de las ayudas destinadas a financiar los programas de mejora y control de la calidad y del origen de los productos agroalimentarios gallegos amparados por distintivos de calidad diferenciada. La convocatoria cuenta con un presupuesto de 360.000 euros y beneficia a 16 consejos reguladores.

Estas ayudas tienen como finalidad apoyar la implantación y el desarrollo de los programas de control, un control que constituye una pieza "esencial" de estos sellos, ya que permite garantizar al consumidor el origen la autenticidad y la calidad de los productos que identifica en el mercado.

En este sentido, la Xunta ha recordado en una nota de prensa que el sistema de control abarca el conjunto de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas gallegas. Así, en las DO e IGP cuyos consejos reguladores no reciben estas ayudas para desarrollar esta función, es la propia Axencia Galega da Calidade Alimentaria la que lleva a cabo directamente las tareas de control, garantizando de este modo el cumplimiento de los requisitos establecidos en los correspondientes pliegos de condiciones.

Entre los conceptos subvencionables figuran los gastos derivados de la participación del personal de los consejos reguladores en las tareas de control, como los de desplazamiento, manutención y alojamiento. También se incluyen gastos en equipamiento técnico, herramientas informáticas y material de laboratorio, entre otros elementos necesarios para desarrollar estas labores.