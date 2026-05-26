Medio Rural destina más de 225.000 euros en trabajos silvícolas en el distrito forestal Deza-Tabeirós

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha comprobado el resultado de los trabajos silvícolas frente a plagas y enfermedades en masas de coníferas realizados en monte de gestión pública de O Sixto.

Allí, ha destacado que la Consellería ha invertido más de 225.000 para ejecutar este tipo de tareas en diferentes montes del Distrito Forestal XVI Deza-Tabeirós, en los ayuntamientos de Agolada, Cerdedo Cotobade, Dozón y Forcarei.

Los trabajos ejecutados tienen como objetivo, según ha indicado la Xunta en un comunicado, una correcta prevención de problemas sanitarios causados por plagas y diversas enfermedades.

En el caso de O Sixto, las tareas se realizaron en más de cinco hectáreas, con una inversión superior a los 15.000 euros, y consistieron en la roza, poda baja y gestión de restos en una parcela de pino 'pinaster'; así como la roza, poda alta y la gestión de restos en una parcela de pino de Oregón.

La conselleira ha destacado que con estos trabajos se mejora las masas forestales y ha resaltado que Galicia cuenta con más de 1.400 montes de gestión pública, que abarcan una superficie de casi 230.000 hectáreas, representando el 15% de la superficie forestal en la comunidad.