Medio Rural y la Diputación entregan 12 tractores a municipios ourensanos para prevenir incendios - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Feb. (EUROPA PRESS) - La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, y el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, han hecho entrega de 12 nuevos tractores con desbrozadora a municipios ourensanos para mejorar la prevención y extinción de incendios forestales.

Concretamente, se emplearán en los municipios de las mancomunidades de Ribeiro, Terras de Celanova, Comarca do Carballiño y Comarca de Verín.

Tras la ola de incendios del pasado verano, la conselleira ha destacado la importancia de que las que "las administraciones unan fuerzas" para una respuesta común ante los fuegos.

"A pesar de la magnitud de la catástrofe, no tuvimos que lamentar ningún fallecido, demostrando que somos un territorio preparado en materia de emergencias", valora Luis Menor.

Esta acción se enmarca en el protocolo entre el Gobierno autonómico y la Diputación provincial, una colaboración que se reforzó el pasado 2025 con un presupuesto de 4,1 millones de euros para adquisición de maquinaria y personal.

A través de esta iniciativa de cooperación también se crearon 16 brigadas, que trabajaron durante seis meses en las cuatro mancomunidades, a las que se les otorgaron máquinas hidrostáticas polivalentes y formación.

Gómez avanza que seguirán cooperando con la Diputación, así como con otras administraciones, ya que la prevención "es una prioridad" para el Gobierno autonómico.