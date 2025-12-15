Medio Rural duplica fondos para limpiar franjas anti incendios y prevé llegar a "todos" los municipios adheridos

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, acompañada por el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez; y la directora-xerente de Seaga, Luisa Piñeiro, firma el nuevo convenio para la gestión de biomasa en las franjas secundarias. - MÓNICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto de la Xunta para la gestión de biomasa en las franjas secundarias se ha duplicado, según ha destacado la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, al firmar un nuevo convenio autonómico que ha calificado de "necesario y urgente".

En concreto, la firma se produjo este lunes, durante una comparecencia en la que la titular autonómica estuvo acompañada por el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, y la directora gerente de Seaga, Luisa Piñeiro.

La inversión destinada a estos trabajos se ha incrementado hasta los 25 millones de euros anuales, cifra que incluye el fondo específico de limpieza de franjas, dotado con 10 millones.

Tal y como ha explicado Gómez, era "necesario y urgente" que esta firma se produjese antes del fin de 2025 para, en 2026, viabilizar la contratación de trabajos de desbroce en las franjas y "tramitar los expedientes".

Asimismo, ha precisado que el nuevo presupuesto previsto en este convenio "duplica" el anterior, que estaba vigente desde el año 2018. Además, la conselleira ha incidido en que habrá más recursos para llegar a "todos los ayuntamientos" adheridos al pacto.

"Va a haber muchos más propietarios que podrán contratar con la empresa pública Seaga la limpieza de esas fincas en el entorno de esas franjas secundarias", ha insistido María José Gómez.

COLABORACIÓN "INTENSA" CON AYUNTAMIENTOS

Así las cosas, la representante de Medio Rural ha subrayado que el convenio también posibilitará una colaboración más "intensa" con los ayuntamientos, "especialmente con aquellos de menos de 10.000 habitantes".

Además, el número de parroquias priorizadas pasará de 157 a 276, en las cuales los particulares podrán seguir contratando a Seaga para los desbroces por un importe de 420 euros por hectárea.

La conselleira también ha recordado que esto es "completamente necesario" para hacer las tareas de prevención antes de que llegue el verano de 2026.

En esta línea, ha incidido en que la Dirección Xeral de Defensa do Monte ha incrementado el presupuesto en el eje de la prevención en casi 25 millones de euros.

"Esto es para tener nuestros montes más protegidos de cara a un posible incendio. Y es un convenio al que este año (2026) tendrán que adherirse de nuevo los ayuntamientos", ha detallado.

Por otra parte, esta nueva adhesión solo será posible a partir de la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG). "Los ayuntamientos que ya estaban y otros nuevos podrán adherirse a este convenio como hicieron con el anterior", ha precisado.

Por ello, ha subrayado que los ayuntamientos están obligados, "según la Ley de Incendios del 2007", a exigir a los propietarios que limpien esas franjas de biomasa alrededor de los núcleos de población.