Medio Rural duplica el presupuesto destinado a gestión de biomasa en fajas secundarias y alcanza los 25 millones

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visita una parroquia de Poio (Pontevedra), a 5 de noviembre de 2025. - XUNTA DE GALICIA

PONTEVEDRA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha avanzado este miércoles que su departamento duplicará el presupuesto destinado a la gestión de la biomasa en las fajas secundarias, con un aumento que pasa de 12 a 25 millones de cara a 2026.

Este incremento responde a la cuantía destinada al convenio firmado con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y Seaga, que se renueva con novedades para reforzar los apoyos. Según ha informado la Xunta, se incrementarán el número de parroquias 'priorizadas', aquellas en las que los propietarios pueden contratar los servicios de Seaga por un importe reducido.

También se agilizarán los trámites para las ejecuciones subsidiarias más urgentes en las zonas de mayor riesgo de incendios; se prestarán más apoyo a los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, y se ahondará en la creación de barreras naturales con la plantación de frondosas, un trabajo que ya estaba contemplado en el actual convenio.

Gómez, que este miércoles ha visitado una parroquia 'priorizada' en Poio (Pontevedra), ha remarcado que la limpieza de las parcelas más próximas a las viviendas "es de vital importancia", ya que favorecen la protección de la población y facilitan el trabajo del personal de extinción de incendios forestales.

Asimismo, ha recordado que la gestión de estas fajas es responsabilidad de los propietarios en primera instancia y que, si no cumplen con sus deberes, deberán encargarse los ayuntamientos de manera subsidiaria, tal y como recoge la normativa del 2007.

Por ejemplo, en la parroquia de San Xoán de Poio se han realizado trabajos preventivos en el marco de esta colaboración. Concretamente, y al tratarse de una parroquia 'priorizada', se actuó en 26 parcelas, la totalidad de predios contratados por titulares, que abarcan una superficie de 8,66 hectáreas. A mayores, se han ejecutado también cerca de 23 predios de manera subsidiaria, con una superficie de 1,15 hectáreas.