Medio Rural ensalza a los pequeños productores por poner en valor la "calidad diferenciada" del agro gallego

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha reafirmado este viernes el apoyo de la Xunta a los pequeños productores del sector primario, a los que ha ensalzado por "trabajar y poner en valor la calidad diferenciada del agro gallego".

Así lo ha destacado en una visita a la empresa Mare Monte, situada en Sanxenxo y que se dedica a la producción, elaboración y comercialización de conservas 'premium' de setas. Durante la visita ha estado acompañada por el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, y por el alcalde de la localidad, Telmo Martín.

En concreto, Mare Monte es un operador amparado por el Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega) desde el año 2024 y centra su producción en las conservas 'delicatessen' de setas y tiene hasta diez productos certificados por este sello.

En este sentido, la conselleira se ha referido a la importancia de la labor que desempeñan este tipo de empresas en el contexto de la multifuncionalidad del monte, "que no debe entenderse únicamente como una suma de aprovechamientos", sino que se trata de construir un modelo en el que producción, calidad, sostenibilidad y gestión del territorio se refuercen mutuamente.