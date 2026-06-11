Medio Rural fija el alto riesgo de incendio entre el 1 de julio y el 30 de septiembre

Archivo - Varios servicios de emergencia trabajan en la extinción del fuego, en las proximidades de O Bolo, a 19 de septiembre de 2025, Ourense, Galicia (España). La Consellería do Medio Rural ha informado de un incendio forestal activo en el ayuntamiento - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha fijado el periodo de alto riesgo de incendio para este 2026 entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, tal y como viene siendo habitual en los últimos años.

Así figura en un anuncio en el Diario Oficial de Galicia (DOG) este jueves. En estas épocas de alto riesgo el despliegue de medios de extinción y alerta deberá ser máximo, en función de los índices de riesgo.

Asimismo, tal y como recoge el plan de lucha contra el fuego de la Xunta (Pladiga), que abierta la posibilidad de que el mes de octubre también se incluya como alto riesgo, ante la posibilidad de establecer periodos variables.

Esta orden firmada por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, faculta al director xeral de Defensa do Monte a dictar las órdenes que sean necesarias para declarar como peligro alto otras épocas del año.

El plan antincendios de Galicia (Pladiga) de la Xunta se marca el objetivo de que no ardan más de 29.207,4 hectáreas en 2026, una cifra que se dispara en casi 10.000 hectáreas respecto a la meta que se fijaba el año pasado de 18.554,5. Este dato sale de la media de superficie arrasada en la última década, después de un 2025 con 118.763,5 hectáreas calcinadas.

Por su parte, las parroquias de alta actividad incendiaria (PAAI) aumentan a 35, son nueve más que las 26 de 2025. La gran mayoría están en Ourense (26), con cinco en Pontevedra, cuatro en A Coruña y ninguna en Lugo.

MÁS MEDIOS

Esta campaña cuenta con la novedad de la incorporación 42 nuevas brigadas de la empresa pública Seaga durante el alto riesgo, que suponen 168 efectivos más.

El Gobierno gallego cifra cada año en hasta 7.000 el dispositivo humano con el que poder contar en caso de necesidad en verano.

Evitar que ardan más de 29.000 hectáreas en 2026, la Xunta empeora objetivo y sube parroquias incendiarias a 35

También se refuerza la Unidade de Directores de Extinción de la Xunta (UDEX), que pasa de seis a un total de 15 expertos, centrados en los grandes incendios forestales.

Además, se incorporan cuatro medios aéreos --dos aviones más de carga en tierra, un avión de coordinación y un helicóptero pesado--, hasta un total de 24 dependientes de la Xunta. Los del Estado serán entre nueve y diez aviones y helicópteros.