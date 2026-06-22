Medio Rural "flexibiliza" la frecuencia de uso de fitosanitarios para hacer frente a la plaga del gusano soldado

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en una reunión con representantes de Unións Agrarias. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha acordado "flexibilizar al máximo" la frecuencia de uso de los productos fitosanitarios para hacer frente a la plaga del gusano soldado ('Spodoptera exigua'), que provoca daños en la cosecha de maíz en Galicia.

Así lo ha avanzado la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, tras una reunión mantenida este lunes con representantes del sindicato Unións Agrarias (UU.AA.), en la que abordaron la situación del campo gallego.

"Este año estamos detectando una especial incidencia de ese insecto y, ante eso, tratamos de flexibilizar al máximo las aplicaciones de productos", ha afirmado la conselleira.

En este sentido, la situación de la plaga del gusano deshojador, según han detallado representantes de UU.AA., "se está generalizando", afectando "cada vez a más zonas de Galicia" y tiene "una incidencia directa" en un "coste importante" en las explotaciones.

La conselleira también ha explicado que los agricultores, para hacerle frente a este plaga, han remarcado la necesidad de utilizar drones para aplicar tratamientos fitosanitarios ya que "reducen los costes de aplicación y, a determinada altura, no dañan los cultivos", pero la autorización depende de la Unión Europea.

En este sentido, la conselleira ha recordado que esta demanda fue trasladada "hace meses" al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que "está en negociaciones" con la UE, pero ha pedido "agilidad".

"Es muy importante autorizar esos tratamientos fitosanitarios para aplicar con drones que es una demanda muy importante", ha asegurado la titular de Medio Rural.

Otro de los asuntos abordados en la reunión tiene que ver con la cobertura de Agroseguro. Los agricultores han solicitado que la póliza del seguro incluya este tipo de plagas, así como nuevas enfermedades.

"Es necesario que este tipo de plagas, cada vez más habituales, estén incluidas dentro de los seguros agrarios para proteger y asegurar esas producciones", ha indicado la conselleira, al tiempo que ha recordado que esta solicitud ya ha sido trasladada al Ministerio. "Estoy segura de que está estudiando esa posibilidad", ha esgrimido.

CONTRATOS LÁCTEOS

La conselleira también ha hecho referencia a la renovación de los contratos lácteos. Así ha destacado que en el próximo acuerdo de compraventa de leche cruda "no puede obviarse el incremento de los costes de producción"

"Entendemos que es totalmente injustificada la diferencia de precio que hicieron en la pasada renovación con respecto al resto de las comunidades", ha subrayado la conselleira.

En este sentido, ha pedido "lealtad y corresponsabilidad" por parte de las industrias y del sector. "En Galicia es donde se produce la mayor parte de la leche del país y creo que las industrias tienen que cuidar también a los productores", ha zanjado.