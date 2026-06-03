Medio Rural forma a técnicos en el uso de la aplicación informática para inspección de franjas secundarias - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha organizado una jornada de formación centrada en el manejo de la aplicación informática Xesbio2, una herramienta empleada en la realización de inspecciones relacionadas con la gestión de la biomasa en las franjas secundarias --las más próximas a viviendas--.

Esta acción ha estado dirigida a técnicos y agentes forestales de toda Galicia, que emplearán también esta herramienta, lo que favorecerá el tratamiento de datos de manera conjunta por parte de la Consellería, de Seaga y de los ayuntamientos.

Hasta ahora la plataforma era utilizada por la empresa pública Seaga y por los municipios en el marco del convenio de colaboración para la gestión de la biomasa en las franjas secundarias.

Así, la Xunta busca una coordinación más eficaz entre administraciones y servicios operativos. Responde a la principal motivación del convenio de proporcionar ayuda a los ayuntamientos para inspecciones y notificaciones a los titulares de las fincas.

Xesbio2 permite a los equipos técnicos y de inspección registrar actuaciones sobre el terreno, incorporar información geográfica y fotográfica, identificar parcelas afectadas y hacer seguimiento de los expedientes de requerimiento y cumplimiento de las obligaciones legales.

Los particulares tenían de plazo hasta el 31 de mayo para gestionar la limpieza de sus fincas en franjas. A partir de esta fecha es cuando comienzan las inspecciones.