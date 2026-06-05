Medio Rural movilizará más de 2 millones en el plan de conservación de recursos genéticos agrarios 2025-27

El director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, en el Parlamento - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Rural movilizará un total de 2,1 millones euros en el plan de conservación de recursos genéticos agrarios 2025-27.

De ello ha informado el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, en una comparecencia a petición propia en la Comisión de Agricultura.

Esta iniciativa se desarrolla a través de los centros públicos de investigación agraria da Xunta, principalmente el Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo y la Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia.

Destaca que se busca preparar el futuro del sector agrario de Galicia para afrontar desafíos como el cambio climático, la aparición de nuevas plagas y enfermedades.

Alemparte incide en que la investigación agraria busca responder a las necesidades reales de los agricultores y ganaderos, de modo que detrás de cada sello de calidad agroalimentaria "existe siempre un recurso genético, un territorio y un conocimiento que alguien decidió conservar". Resalta que con estas políticas se garantiza que Galicia "siga construyendo su futuro agroalimentario a partir de aquello que la hace única".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

En cambio, la portavoz de Agricultura del PSdeG, Lara Méndez, ha criticado a la Xunta por comparecer en el Parlamento "para informar de un programa que reconoce que no existe", ya que ni siquiera está publicado. Tacha esto de "falta de respeto y menosprecio a la ciudadanía y a las instituciones".

A renglón seguido, Secundino Fernández (BNG) ha mostrado de nuevo su queja por este sistema de comparecencias a petición propia de la Xunta que supone la eliminación de propuestas que presenta la oposición, "coartando" su labor. También ha reprochado que comparezca sobre un programa que no se puede consultar "en ningún lado" y que "debería ser público".