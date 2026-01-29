Medio Rural prorroga un mes más las medidas de prevención sobre la dermatosis nodular contagiosa

Archivo - El proyecto investiga sobre el papel que puedan desempeñar los diferentes sistemas de producción ganadera de Aragón en la aparición de la resistencia antimicrobiana en patógenos que afectan a la salud humana. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicará este viernes una nueva resolución de la Consellería do Medio Rural por la que se prorrogan un mes más las medidas de prevención sobre la enfermedad de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC).

Según ha detallado la Xunta en un comunicado, la resolución tendrá efectos desde el 2 de febrero hasta el 1 de marzo, ambos incluidos. Además, se podrá prorrogar de ser necesario en función de la evolución epidemiológica de la dolencia.

La Xunta destaca que, a pesar de la evolución favorable de la situación epidemiológica en Cataluña, la aparición de nuevos casos de DNC en Francia aconseja mantener las medidas cautelares establecidas en Galicia respecto de esta enfermedad, tras el análisis del riesgo sanitario existente actualmente y con el objetivo final de seguir salvaguardando y protegiendo la cabaña bovina gallega.

De esta forma, sigue permitida la celebración de ferias, certámenes, subastas, mercados y concentraciones de ganado bovino en Galicia con finalidad comercial, aunque solo con asistencia de animales procedentes de explotaciones gallegas.

A mayores, los vehículos procedentes de fuera de la comunidad que acudan a estos eventos deberán acceder a las instalaciones vacíos, limpiados, desinfectados y desinsectados.

En cuanto a la celebración extraordinaria de concursos, certámenes, subastas y exhibiciones, deberán tener la autorización previa de la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias de la Consellería do Medio Rural, en su caso también con asistencia solo de animales de explotaciones gallegas.

VIGILANCIA VETERINARIA

En este sentido, sigue vigente el período de vigilancia veterinaria oficial de 21 días para todos los bovinos procedentes de explotaciones localizadas fuera de Galicia --con destino a vida--, desde la fecha de su incorporación a la explotación de destino a Galicia.

La totalidad de los animales de las granjas que incorporen bovinos procedentes de otras partes del territorio español o del extranjero quedarán inmovilizados de manera cautelar durante el mismo período de tiempo. Esta inmovilización afectará a los bovinos presentes en la explotación en la fecha de entrada de los nuevos animales.

También siendo obligatorio desinsectar a todos los bovinos presentes en la explotación a la que se incorporen estos animales, así como todos los vehículos de transporte de ganado que realicen movimientos de entrada a Galicia, tanto para vida como para sacrificio, y, en este último caso, manteniéndose la posibilidad de su entrada siempre que sean trasladados directamente a matadero.

Por su parte, los Servicios Veterinarios Oficiales de Medio Rural realizarán todas las actuaciones necesarias de inmovilización de las explotaciones, vigilancia sanitaria, comprobación de la correcta desinsectación, control de las condiciones de limpieza y desinsectación de vehículos, con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.