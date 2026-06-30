Medio Rural prorroga un mes las medidas preventivas ante la dermatosis nodular

Archivo - Ganado durante la V Feria en defensa del ganadero de montaña, a 10 de mayo de 2025, en Cervantes, Lugo, Galicia (España). El evento reúne a más de 200 animales con el objetivo de poner en valor el trabajo del sector agroganadero de la montaña lu - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha decidido prorrogar durante un mes más, hasta el 31 de julio, las medidas preventivas ante la dermatosis nodular contagiosa que afecta al ganado bovino.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes la nueva resolución, con la posibilidad de que se pueda volver a ampliar en función de la evolución epidemiológica de la dolencia.

Medio Rural indica que el análisis del riesgo sanitario existente, que se realiza de forma permanente por los servicios veterinarios oficiales de la Consellería, "aconseja mantener por ahora las medidas cautelares establecidas" en la comunidad.

Continúan permitidas las ferias, certámenes, subastas, mercados y concentraciones de ganado bovino, aunque solo está permitida la asistencia de animales procedentes de explotaciones gallegas.

La Xunta mantiene un mensaje de "tranquilidad" hacia el sector y la ciudadanía, ya que no existe constancia de la enfermedad en Galicia, además de que no se transmite a las personas.

No se han detectado nuevos casos desde marzo ni en Cataluña ni en Arangón. Así, el Gobierno gallego ha solicitado al Ministerio que abra vías de diálogo con Marruecos para permitir de nuevo la entrada de bovinos procedentes de España.