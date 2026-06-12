Medio Rural reafirma la apuesta de la Xunta por una gestión forestal "ordenada y sostenible"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conselleida do Medio Rural, María José Gómez, ha reafirmado este viernes la apuesta de la Xunta por una gestión forestal "ordenada y sostenible" que "ayuda a luchar contra el abandono".

Así lo ha señalado durante su intervención en la asamblea ordinaria de Lugo Madera, que ha tenido lugar en el ayuntamiento lucense de Vilalba.

Ella ha puesto en valor la relevancia del sector forestal y de la madera en Galicia, al que ha calificado como una de las "grandes fortalezas económicas" de la Comunidad.

En este sentido, ha destacado el papel de la provincia de Lugo en este ámbito, tanto por su capacidad forestal, su industria transformadora y su capacidad de generar actividad a lo largo de toda la cadena de valor de la madera.

La conselleria ha dicho que Galicia se encuentra en un momento "decisivo" de su política forestal, ya que se está consolidando un modelo "más ordenado, profesional y productivo".