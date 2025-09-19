Medio Rural reivindica a los pequeños productores agroalimentarios en mercados locales

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha reivindicado este viernes la importancia de darle visibilidad a los pequeños productores agroalimentarios a través de iniciativas como el mercado de artesanos y oficios tradicionales en Santiago, denominado 'Artesanamente'.

La conselleira ha participado en la inauguración de este evento, que celebra este fin de semana su primera edición con el propósito de dar visibilidad al talento de los artesanos locales y de acercar sus productos a un público que valora lo auténtico, lo sostenible y lo hecho de manera artesanal.

La responsable ha destacado especialmente la participación de hasta 23 productores de artesanía alimentaria y los diferentes espacios en los que se estructura esta actividad.

Tal y como detallan en un comunicado, en el propio Mercado se pueden descubrir y comprar productos únicos; en el espacio A Rúa tendrán lugar demostraciones en directo; en Eido habrá charlas y debates sobre el futuro de la artesanía; y en Praza se ofrecerá información de las instituciones que apoyan al sector.

Para la conselleira, el evento es "algo más que un mercado", es "una celebración de la cultura gallega, una manera de sentirnos parte de un legado que pasa de mano en mano y que nos hace únicos como pueblo".

En 'Artesanamente' participan un total de 25 talleres inscritos en Artesanía de Galicia especializados en forja, tejido, madera, elaboración de ropa y complementos de moda, cuero, cestería, elaboración de papel, cantería, joyería, elaboración de velas, cerámica e instrumentos musicales.