Medio Rural sitúa como retos clave la "calidad, el relevo generacional y el cuidado del territorio"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha situado este viernes como retos clave del rural gallego la "calidad, el relevo generacional y el cuidado del territorio".

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, la titular de Medio Rural ha participado en la conferencia 'Entre a tradición e a innovación. Retos de mercado', organizada por el Círculo Saviñao.

En ella, ha situado como algunos de los retos clave la calidad, el relevo generacional y el cuidado del territorio. Así ha enfatizado que "sin actividad económica no hay un territorio vivo" y ha insistido en que uno de los retos sería producir mejor incrementando los estándares de calidad. En este sentido, ha apuntado a la modernización, el relevo generacional; ser competitivos y al mismo tiempo cuidar el territorio.

Desde esta perspectiva, la titular de Medio Rural ha puesto en valor la producción agroalimentaria gallega, con énfasis en la de la Ribeira Sacra, como factores para alcanzar estos objetivos. Gómez ha subrayado el vino como "una de las grandes bases económicas" de la zona, que compite por calidad, identidad y valor añadido.

Además, se ha referido a la condición de Galicia como potencia lechera y cárnica, destacando los progresos en transformación o el papel de las razas autóctonas, así como los avances registrados en otros ámbitos, como la producción de miel, de aceite o el cultivo del castaño.

CONTEXTO INTERNACIONAL

En el contexto internacional, la conselleira ha valorado la competencia exterior derivada de acuerdos como Mercosur, un ámbito en el que volvió a insistir en la "necesidad de reforzar los controles y activar las cláusulas de salvaguarda" en caso necesario.

Con respecto a la futura PAC, ha remarcado la importancia de que Galicia esté dotada con "recursos suficientes, basada en una arquitectura con fondos diferenciados que garantice las ayudas directas y los fondos para el desarrollo rural, y adaptada a la realidad gallega".

Finalmente, en relación al relevo generacional, la conselleira ha recordado que en los últimos años más de 5.000 jóvenes se incorporaron al agro con ayudas gestionadas por la Xunta, y puso de relieve el papel que desempeña la formación.