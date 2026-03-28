Medio Rural subraya el "importante papel" de la tecnología y mecanización en el agro en la feria Magreco

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en la feria Magreco - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha subrayado el "importante papel" de la tecnología y la mecanización en el agro en la 'XII edición da Feira de Maquinaria Agrícola Magreco', en el municipio coruñés de Boimorto.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, Gómez ha asistido este sábado a la cita, que reunió a cientos de personas desde el principio de la mañana.

Allí, ha destacado que estas herramientas contribuyen a "mejorar el trabajo y potencian la productividad y competitividad" de las explotaciones agroganaderas, que son un "referente" a nivel europeo. Además, ha definido el evento como un punto de encuentro para el sector agropecuario gallego, en el que "aprender es compartir experiencias".

Dentro de la feria, la conselleira ha ensalzado que se favorece la comercialización de maquinaria y productos agrarios; se facilita el contacto entre trabajadores del sector y se realiza la puja del ganado, que contribuye a la mejora genética de las reses, al comercializar ejemplares de "gran calidad".

Finalmente, Gómez hizo una mención especial a los alumnos del CPI Armando Cotarelo Valledor de Boimorto, que participan en el acto de inauguración, asegurando que se trata de un centro "comprometido" que educa "a las futuras generaciones del rural".