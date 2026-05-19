Medio Rural suprime las penalizaciones en la presentación de la solicitud de la PAC por temporales e incendios

Archivo - Dos caballos en medio de los montes quemados de la sierra de san Mamede, a 10 de septiembre de 2025, en Ourense, Galicia (España). En la provincia de Ourense se han calcinado más de 147.000 hectáreas en lo que va de 2025, convirtiéndose en la pr - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 May. (EUROPA PRESS) - La Consellería de Medio Rural ha publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución por la que se suprimen las penalizaciones sobre la presentación de la solicitud única de la Política Agraria Común (PAC) a los afectados por los temporales y los incendios del pasado verano.

En este sentido, se reconocen como circunstancias excepcionales, a los efectos de la aplicación de la normativa reguladora de la solicitud única de la PAC, las condiciones agroclimáticas adversas derivadas de las sucesivas borrascas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, así como los efectos de los incendios forestales del pasado verano en Galicia, que dificultaron significativamente a agricultores y ganaderos el desarrollo de las labores agrarias, la programación de las actividades de las explotaciones y el cumplimiento de determinados requisitos asociados.

Asimismo, la delimitación exacta de las superficies quemadas retrasó la disponibilidad de información precisa para la correcta tramitación de las solicitudes de las ayudas.

Por lo tanto, se acuerda no aplicar a las peticiones de la campaña de la PAC 2026 presentadas hasta la finalización del periodo de modificación de la solicitud única --31 de mayo-- la reducción del 1% de los importes de las ayudas por cada día hábil de retraso en su presentación o en la documentación que la acompaña.

En abril se publicó un paquete de flexibilizaciones destinado a minimizar los efectos de los temporales, con el objetivo aliviar las cargas de deberes a las que los beneficiarios deben hacer frente para cobrar estas ayudas.

Además, a principios de este mes también se reconocieron como fuerza mayor las zonas afectadas por los fuegos del verano pasado, ya que "está dificultando el cumplimiento de los compromisos que deben asumir los beneficiarios", explica la Xunta en un comunicado.

AYUDAS A ASOCIACIONES DE DEFENSA SANITARIA GANADERA

Por otra parte, la Consellería do Medio Rural ha publicado también en el DOG la resolución por la que se da publicidad a las ayudas a un total de 64 asociaciones de defensa sanitaria ganadera, que recibirán 2,38 millones de euros de la Xunta para reforzar el estatus sanitario del ganado.

Con estos apoyos se financiarán los gastos de la compra de material fungible y se facilitará la contratación de 162 personas veterinarias.

El Gobierno gallego explica que el objetivo "es avanzar en la mejora del estado sanitario de las explotaciones gallegas, que son referentes a nivel nacional, mediante la ejecución de programas zoosanitarios comunes para la prevención y control de enfermedades de los animales".