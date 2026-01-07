La mejora del Centro de Formación e Experimentación Agraria Pedro Murias de Ribadeo permitirá ampliar su oferta

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visita el Centro de Formación e Experimentación Agraria (CFEA) Pedro Murias de Ribadeo, a 7 de enero de 2026. - XUNTA DE GALICIA

Las mejoras acometidas por la Xunta en el Centro de Formación e Experimentación Agraria (CFEA) Pedro Murias de Ribadeo (Lugo), por valor de más de 43.000 euros, permitirán ampliar la oferta formativa en estas instalaciones, que este miércoles han sido visitadas por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez.

Según ha explicado la conselleira, que estuvo acompañada en su visita por el alcalde de Ribadeo, Daniel Vega, las actuaciones consistieron en la creación de dos nuevas aulas y un baño. Para llevarlas a cabo fue necesario demoler antiguos tabiques y levantar otros nuevos, así como la instalación de suelos, renovación de fontanería y luminarias.

Medio Rural ha destacado que, con estas nuevas aulas, habrá espacio para impartir otro tipo de formación, además de la formación reglada. De este modo, se avanza en la iniciativa de la Consellería de creación de la red de espacios de especialización e innovación agraria en el seno de los CFEA.

Estos espacios servirán para apoyar, asesorar y ofrecer una formación más específica a los profesionales en los procesos de elaboración, transformación, innovación y comercialización de sus producciones.

María José Gómez ha recordado que, además de la creación de estas aulas, la Xunta también llevó a cabo actuaciones de mejora y mantenimiento en la residencia del Pedro Murias, que abrió de nuevo para el curso 2025-26 y que cuenta con 21 plazas. Igualmente, se renovaron los equipos de lavandería y cocina.

El Pedro Murias es uno de los seis CFEA que hay en Galicia y que ofrecen formación cualificada a profesionales de los sectores agrario, ganadero y forestal.

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

Por otra parte, Medio Rural también ha informado de la celebración, este miércoles, de una reunión entre el director xeral da PAC e do Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño, y el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, con representantes de la Asociación de Produtores Ecolóxicos de Galicia (Procegal).

En el encuentro, los representantes autonómicos pusieron el valor la importancia de este tipo de producción en Galicia, ya que "contribuye al consumo de productos de 'kilómetro cero' y a la sostenibilidad ambiental", y se evaluó la posibilidad de establecer vías de colaboración para llevar a cabo iniciativas que impulsen esta actividad.

Galicia cuenta con un distintivo de calidad propia que certifica este tipo de producciones y, según los últimos datos, cuenta con más de 45.000 hectáreas de superficie cultivada en modo ecológico. Los productos que se encuentran amparados bajo este distintuvo alcanzan un valor económico estimado de 111.000 euros.