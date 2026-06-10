Menor destaca la capacidad del rural para "liderar el cambio" cara a un modelo energético "más sostenible"

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, inaugura la Xornada Municipal sobre Comunidades Cidadás de Enerxía e Mobilidade Eléctrica - ALBERTE PAZ GARZA

OURENSE 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha inaugurado este miércoles la Xornada Municipal sobre Comunidades Cidadás de Enerxía e Mobilidade Eléctrica, en la que ha destacado la capacidad del rural para "liderar el cambio" cara a un modelo energético "más sostenible y eficiente".

"El rural no puede llegar tarde a la transfomación energética", ha señalado durante su intervención, recalcando que dicha iniciativa permite "acompañar" a los ayuntamientos en un proceso de transformación "que va más allá de una cuestión tecnológica". "Representa una oportunidad para mejorar los servicios públicos, reducir costes y reforzar la competitividad de los municipios", ha añadido.

En concreto, la iniciativa se dirige a las administraciones municipales de la provincia con el objetivo de dar a conocer herramientas, experiencias y soluciones prácticas para alcanzar un modelo energético "más sostenible y eficiente". "Si hay un territorio preparado para liderar esta transformación es precisamente el nuestro", ha añadido.

Así, ha insistido en la importancia de la colaboración entre administraciones y ciudadanía para "garantizar el éxito de estos proyectos". "La verdadera energía transformadora no está solo en la tecnología, sino en las personas, en los vecinos y vecinas que participan, y en los alcaldes y alcaldesas que impulsan iniciativas capaces de mejorar la vida de su comunidad", ha subrayado.