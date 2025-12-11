Mercolleida baja 6 céntimos más el precio del kilo de cerdo, hasta los 1,04 euros

LLEIDA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas de Precios de Porcino de Mercolleida, lonja considerada de referencia a nivel nacional en el ámbito del mercado porcino, han acordado este jueves reducir otros 6 céntimos el precio del kilo de cerdo, hasta los 1,04 euros, en el marco de la crisis de la peste porcina africana (PPA) en Cataluña.

Lo han explicado en una rueda de prensa celebrada en la Lonja de Mercolleida, en el marco de los premios PronosPorc, galardones que reconocen a los mejores analistas del porcino español.

La decisión de la lonja llega después de acordar el pasado 1 de diciembre una bajada de 10 céntimos que redujo el precio del kilo de cerdo de los 1,30 euros a los 1,20, y tres días después acordó otra bajada de 10 céntimos, que situó el precio a 1,10 euros.

Tras esta última reunión, las Juntas también han establecido que la cotización del lechón baja 2 euros y la de la cerda 2 céntimos.

Con estas bajadas, Mercolleida "vuelve a estar dentro del límite habitual de variación máxima en el caso del cerdo, que es de 6 céntimos", ha apuntado.