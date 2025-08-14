Monterrei sufre una noche de evacuaciones y confinamientos por el fuego

Varios vecinos observan sus fincas tras el paso del fuego, a 13 de agosto de 2025, en Somoza, Pobra de Trives, Ourense, Galicia (España). La jefa de servicio de prevención de incendios forestales en Ourense, Sandra Martínez, ha señalado con preocupación " - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio ourensano de Monterrei ha sufrido una noche de evacuaciones y confinamientos por un incendio que ha amenazado casas en una jornada en la que ha continuado el avance de la ola de fuegos sin control en la provincia.

Según informa el 112 Galicia, fue necesario desalojar a 27 vecinos de Albarellos. Además, fueron confinados los lugares de Mixós, Estevesiños, Vences y A Pousa.

Asimismo, para los vecinos confinados se habilitó la alternativa de albergue en el pabellón del municipio de Verín.

Paralelamente, un total de 25 grandes dependientes que viven en la residencia municipal de Chandrexa de Queixa, el ayuntamiento de Ourense más afectado por las llamas en los últimos días, fueron evacuados a un centro ubicado en la ciudad de As Burgas.

Igualmente, los 47 ancianos evacuados el martes de la residencia de A Mezquita a un centro en Arnoia conntinúan acogidas en este último lugar por la imposibilidad de volver por el momento a su lugar de procedencia.

Mientras, Renfe ha comunicado a primera hora de la mañana de este jueves que continúa interrumpida la circulación de trenes entre Galicia y Madrid debido a los incendios en la provincia de Ourense.