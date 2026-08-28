Un nuevo mercado de verano en Viveiro para reivindicar la calidad de los productos agroalimentarios gallegos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha asistido este viernes al Mercado de Verano que se celebra este fin de semana en Viveiro. Allí, ha reivindicado la apuesta del Gobierno autonómico por acercar a la ciudadanía la calidad diferenciada de la producción agroalimentaria gallega, llevándola directamente a los lugares en los que se encuentran las personas consumidoras.

En este sentido, ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es configurar estos mercados como una experiencia que ofrezca la oportunidad de conocer y degustar estas elaboraciones, al tiempo que la ciudadanía aprende a identificar los productos con el territorio en el que se originan que, aseguró, los hace singulares.

Además, ha incidido en que estos espacios contribuyen a favorecer una relación directa entre producción y consumo. Según ha explicado, la presencia de las personas operadoras les da la oportunidad de presentar los productos, explicando su elaboración y las características que los hacen únicos.

Gómez ha destacado que este tipo de iniciativas buscan también poner en valor los diferentes indicativos de calidad existentes en Galicia, conformados por un total de 36 denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, a los que se añaden el distintivo de producción ecológica y el sello de Artesanía Alimentaria.

Al mismo tiempo, se reconoce el buen hacer de las personas productoras, radicadas mayoritariamente en entornos rurales, "que con su labor contribuyen a mantener la actividad económica, la fijar población y a crear oportunidades de empleo en estas zonas".