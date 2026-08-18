Ocho aviones y cuatro helicópteros movilizados para atajar un incendio forestal en A Gudiña (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de extinción trabajan desde el mediodía de este martes atajando un incendio forestal declarado en el municipio ourensano de A Gudiña, a donde se han movilizado ocho aviones y cuatro helicópteros, además de medios terrestres.

Según ha informado a Europa Press la Consellería do Medio Rural, el fuego se inició sobre las 12,00 horas en la parroquia de Carracedo da Serra. Por el momento, no hay estimación de la superficie afectada.

Hasta la zona se han desplazado tres agentes, seis brigadas, tres motobombas, una pala, un técnico, ocho aviones y cuatro helicópteros. En el operativo participan tanto medios autonómicos como del Gobierno central --en este último caso, una brigada de refuerzo formada por 18 bomberos y dos helicópteros--.

CONTROLADO EN MUÍÑOS

También en la provincia de Ourense, en este caso en el municipio de Muíños, quedaba controlado sobre las 13,00 horas un incendio forestal iniciado en la mañana de este martes.

El fuego tuvo su origen en la parroquia de Requiás, dentro del Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés. Según las estimaciones provisionales, afecta a una superficie de 0,12 hectáreas.

Para su extinción se han movilizado, por lo de ahora, un agente, tres brigadas, dos motobombas y un helicóptero.