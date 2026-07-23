La Operación Centinela adelanta el despliegue de militares al 10 de agosto para la vigilancia antincendios

Archivo - Militares en la operación 'Centinela', de prevención de incendios, en montes gallegos - MINISTERIO DE DEFENSA - Archivo

PONTEVEDRA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Operación Centinela Galego volverá este verano a los montes gallegos con un despliegue reforzado y con la novedad del adelanto del dispositivo que arrancará el 10 de agosto, diez días antes de lo previsto en campañas anteriores, para anticiparse al periodo de mayor riesgo de incendios y al posible incremento de visitantes en espacios naturales con motivo del eclipse solar del 12 de agosto.

La presentación del operativo tuvo lugar este jueves en la Delegación Territorial de la Xunta en Pontevedra, con la participación de representantes del Gobierno central, la Administración autonómica y las Fuerzas Armadas. El dispositivo, fruto del convenio de colaboración entre la Xunta y el Ministerio de Defensa, permanecerá activo hasta el 25 de septiembre con el objetivo principal de reforzar la vigilancia y disuadir posibles acciones que puedan provocar fuegos forestales.

La campaña contará con 35 patrullas terrestres, de las que 30 pertenecen a la Brigada Galicia VII (Brilat) y cinco al Tercio Norte de Infantería de Marina, dos equipos móviles de mantenimiento y alrededor de un centenar de militares. Además, incorporará drones con cámaras ópticas y térmicas para mejorar la observación del terreno, la detección temprana de incendios y el seguimiento de zonas de riesgo.

El despliegue alcanzará a 39 municipios gallegos repartidos en ocho distritos forestales de las cuatro provincias. La inversión de la Xunta para este operativo asciende a cerca de 594.000 euros.

El general jefe de la Brilat, Andrés González Alvarado, destacó que la Operación Centinela alcanza en 2026 su vigésimo aniversario como ejemplo de cooperación entre las Fuerzas Armadas y las instituciones gallegas. Definió la misión como un operativo de "kilómetro cero" para la brigada con base en Figueirido, al tratarse de una actuación destinada directamente a proteger a los vecinos y el patrimonio natural de Galicia.

González Alvarado explicó que se trata de una operación conjunta en la que participan el Ejército de Tierra y la Armada, bajo la coordinación del Estado Mayor de la Defensa y del Mando de Operaciones. La Brilat será la encargada de coordinar desde su cuartel general las patrullas distribuidas por los distintos territorios.

Las unidades desplegadas realizarán labores de vigilancia, prevención y alerta. Las patrullas, habitualmente formadas por dos militares, recorrerán zonas sensibles, establecerán puntos de observación y mantendrán contacto con la población para comunicar cualquier incidencia a los servicios responsables de la respuesta ante emergencias.

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, puso en valor la importancia de este dispositivo dentro del sistema global de prevención y extinción de incendios de Galicia, que durante la época de alto riesgo reúne a más de 7.000 efectivos de diferentes administraciones.

Gómez destacó la integración de herramientas de inteligencia artificial en los sistemas internos de gestión, la ampliación en un 30 % de la red de cámaras de videovigilancia y el uso de nuevos medios aéreos.

En este sentido, recordó que el dispositivo autonómico contará este verano con cerca de una treintena de aeronaves entre recursos propios y estatales, además de la incorporación de dos aviones de carga en tierra, un avión de coordinación y un helicóptero pesado.

La Xunta también incidió en el papel de la ciudadanía en la detección temprana de incendios. Para ello, recordó la existencia de la aplicación móvil Alume, que ya supera las 6.600 descargas y permite comunicar avisos de forma rápida, además del teléfono 085.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, destacó la Operación Centinela como un ejemplo de colaboración institucional y aseguró que la coordinación entre administraciones es clave para afrontar la campaña de incendios.

Blanco señaló que el operativo forma parte del dispositivo estatal integrado en el Pladiga y recordó que el Gobierno central pondrá este verano a disposición de Galicia cerca de 4.000 efectivos, diez medios aéreos y 30 drones.

El delegado insistió en que la lucha contra los incendios requiere una respuesta conjunta y aseguró que todos los recursos estatales estarán disponibles para apoyar a Galicia durante los meses de mayor riesgo.