La Organización de Comunidades de Montes insta a defender la titularidad vecinal frente a la privatización

Presentación del VIII Congreso Galego de Comunidades de Montes - EUROPAPRESS

OURENSE, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Organización Galega de Comunidades de Montes promueve un congreso en el que se abordarán, entre otras cuestiones, la futura Ley de Montes, así como la situación de este colectivo, que ha defendido la titularidad vecinal frente a medidas que, a su juicio, plantean la "privatización" de los montes.

Así se ha expuesto con motivo de la presentación del VIII Congreso Galego de Comunidades de Montes que debatirá, en dos relatorios, posibles estrategias para "defender y cargar de futuro" a los montes de titularidad vecinal de Galicia frente a lo que consideran como "nefastas intenciones" de la futura Ley de Montes impulsada por la Xunta.

Así lo han trasladado representantes de la Organización Galega de Comunidades de Montes durante la presentación del congreso, que se celebrará en la Casa da Cultura del municipio ourensano de Allariz entre los días 23 y 24 de mayo, con la previsión de participación de casi un centenar de comunidades de montes de toda Galicia.

El mismo se desarrollará a través de dos relatorios, el primero de ellos centrado en abordar la titularidad vecinal de los montes, pero también otras cuestiones como la "tremendamente agresiva" propuesta --en palabras de la organización-- del Ejecutivo gallego a través del borrador de la nueva Ley de Montes que busca, sostienen, "municipalizar" algunos montes y "privatizar" otros.

Por su parte, el segundo de los relatorios se centrará en la "acaparación agresiva de tierras" de monocultivos forestales, nuevas energías o minería entre otros, así como en la "necesidad" de considerar como "universal" los servicios ecosistémicos del monte, en lugar de "mercantilizarlos".

En el congreso presentará, además, el libro 'En man común: Os montes veciñais e a autoxestión dun ben común", desarrollado a través de la colaboración de varios vecinos, con el objetivo de "conocer" los casi 3.000 montes vecinales que conforman el territorio gallego.