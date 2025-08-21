Otra noche tranquila en Galicia: Sin confinamientos ni evacuaciones por incendios forestales

Vista tras el incendio en San Vicente de Leira, a 19 de agosto de 2025, en Villamartín de Valdeorras, Ourense - Rosa Veiga - Europa Press
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -
El 112 ha informado de que esta pasada noche tampoco se han notificado confinamientos ni evacuaciones por incendios forestales en Galicia.
Con todo, señalan que los técnicos mantienen la vigilancia sobre los núcleos que pueden verse afectados por los fuegos.
Además, las vías de comunicación terrestre están abiertas.