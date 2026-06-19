El Parlamento pide al Gobierno una ley para priorizar la contratación pública de alimentos de proximidad

Comisión de Agricultura - PARLAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia insta a la Xunta a solicitar al Gobierno de España que elabore una ley específica para priorizar la contratación pública responsable de alimentos de proximidad y kilómetro cero.

Esta propuesta del PPdeG que ha salido adelante en la Comisión de Agricultura busca "un descenso de la huella de carbono por la reducción del transporte de mercancías, especialmente en los comedores escolares, hospitales, residencias de mayores y otros centros de gran consumo alimentario".

Por otra parte, en esta misma comisión ha salido adelante otra propuesta de los populares por la que insta a la Xunta a "seguir impulsando la promoción de los productos agroalimentarios gallegos amparados por los sellos de calidad diferenciada para ahondar en su reconocimiento y valorización en el panorama nacional e internacional".