El Parlamento pide al Gobierno, con votos del PP y abstención de BNG, ayudas al sector ante el aumento de costes

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comisión de agricultura del Parlamento ha aprobado una iniciativa del PP, con el único voto favorable del grupo mayoritario, la abstención del BNG y el rechazo del PSdeG, con la que pide al Gobierno central ayudas al sector primario "que permitan compensar el incremento de los costes energéticos".

Este es el primer punto de una batería de 10 medidas que contiene la proposición no de ley que ha salido adelante este viernes, tras un debate en el que el popular Miguel Viso ha reivindicado "legitimidad para exigir que mejore su respuesta" el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ante la problemática.

Entre otras cuestiones, el texto aprobado también demanda "revisar inmediatamente al alza las ayudas al gasóleo agrícola y pesquero, renunciando a su retirada gradual", así como las ayudas a los fertilizantes.

En su turno, la socialista Lara Méndez ha advertido de que la Xunta "puede hacer más" y ha defendido que el Gobierno central "ya está, acaba de actuar, y si llegan mal dadas va a seguir actuando, como está haciendo".

Por su parte, el nacionalista Secundino Fernández ha criticado que esta propuesta sea "igual a la debatida hace dos días en el pleno" de la Cámara y ha abogado por que la Xunta "también ponga su grano y no solo predicar", pues también "hay que dar trigo".