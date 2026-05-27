El Parlamento reclama al Gobierno ayudas por ataques del lobo y el abono de 12 millones que "debe" a Galicia

Archivo - Un lobo ibérico del Centro del Lobo Ibérico en localidad de Robledo de Sanabria, en plena Sierra de la Culebra. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento gallego ha reclamado al Gobierno central que restablezca "de manera inmediata" los fondos estatales destinados a compensar daños del lobo al ganado para que las comunidades dispongan de una financiación adecuada.

Esta propuesta del PPdeG --ha salido adelante en la Comisión de Agricultura con apoyo de BNG y DO, pero con abstención del PSdeG-- también pide al Gobierno que abone 12 millones de euros que "debe" a Galicia por fondos correspondientes a los ejercicios de 2022, 2023 y 2025.

La iniciativa insta a "rectificar" que las ayudas para paliar ataques del lobo "sean desviadas a otros programas" como el coche eléctrico. Igualmente, requiere un fondo estatal específico de compensación de daños y un plan estatal de apoyo a la ganadería extensiva.

Durante el debate, Miguel Ángel Viso (PP) ha asegurado que los ataques del lobo en Galicia crecieron un 72%, al pasar de 1.174 en 2021 a más de 2.000 en los dos últimos años. Asegura que las reses afectadas aumentan un 55%, hasta superar las 3.000 al año, lo que se traduce en nueve animales al día.

El popular sostiene que los ataques son "más frecuentes y próximos a explotaciones" desde que se incluyó el lobo como especie protegida. Por ello, exige que "se pague lo que le debe a Galicia" el Estado y que "restituya los fondos que retiraron". Agrega que con el PSOE el cuento de Caperucita en vez de ser "cuidado, que viene el lobo" es "cuidado, que viene la UCO".

Al respecto, Sonia Vidal (BNG) ha acusado al PP de "un discurso alarmista", a pesar de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) "cuestiona" las medidas de la Xunta porque "no están suficientemente justificadas desde el punto de vista técnico". Advierte de que el lobo es "el chivo expiatorio de fracasos del PP en el rural gallego", entre lo que cita una falta de prevención real.

Por su parte, Lara Méndez (PSOE) ha señalado que la Xunta "tiene que jugar un papel clave en prevención" y remarca que "apostar por el rural no es solo hablar del lobo", sobre lo cual acusa a la Xunta de dejar sin ayuda 135 solicitudes de apoyo el año pasado a proyectos no agrícolas en el rural.

OTRO ACUERDO

Además, en esta comisión ha sido aprobada otra propuesta popular que pide medidas para la recuperación de masas de pinos afectados por la banda marrón.

Esta iniciativa, aprobada por la unanimidad de la Cámara gallega, insta a promover silvicultura adaptativa como primera opción para la recuperación de masas de 'Pinus radiata' afectadas por esta enfermedad fúngica. También requiere reforzar medidas de apoyo técnico y económico a propietarios forestales para mejorar la viabilidad de sus explotaciones.

INICIATIVAS DE LA OPOSICIÓN RECHAZADAS

En cambio, los populares han tumbado todas las propuestas de BNG y PSdeG en esta Comisión de Agricultura, las cuales pedían: más ayudas para proyectos no agrícolas en el rural, formalizar los contratos temporales de gestión pública para una gestión forestal sostenible, la eliminación del glifosato en tareas en vías autonómicas, así como medidas de restauración de zonas afectadas por los incendios de 2025.

Sobre esta última iniciativa, el Bloque exige un plan extraordinario de restauración total de montes tras los incendios del año pasado. Y es que Montse Valcárcel denuncia que "solo se restauraron 6.300 de las 119.000 hectáreas quemadas".