Pedro Blanco avanza la llegada de un nuevo avión FOCA y más militares de la UME a los incendios de Ourense

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en el CECOP de Ourense - EUROPA PRESS

El delegado del Gobierno en Galicia subraya que los incendiarios "van a ser detenidos, y todo el peso de la ley va a caer sobre ellos"

OURENSE, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha anunciado la llegada de un nuevo avión FOCA y más militares de la UME, que se incorporarán a los más de 250 que se encuentran en Ourense, para colaborar en la extinción de los incendios de la provincia.

Así lo ha trasladado Blanco en su visita este miércoles al Centro de Coordinación Provincial de Ourense, donde está constituido el CECOP, al que ha asistido acompañado de la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, para conocer la última hora de los incendios de la mano del director xeral de defensa do monte, Manuel Rodríguez.

Durante su intervención a los medios, el delegado ha asegurado que el Gobierno de España "va a estar siempre para todo aquello que se le pida, y que, en la medida que vaya haciendo falta, y de lo posible, se van a ir incorporando más miembros de la UME".

"Actualmente hay más de 250 miembros de UME, pero si computamos también las brigadas de la BRIF, los aviones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y la policía y Guardia Civil hablamos de cientos, miles de personas que están en este momento", ha subrayado.

Blanco ha señalado "la situación francamente complicada" que está viviendo la provincia, debido a la "meteorología, los cambios de viento, y la sequía".

Por ello, ha realizado un llamamiento a la "precaución", ya que al estar "en una época de alta posibilidad de incendio, todos los gallegos tienen que estar absolutamente concienciados de tener un cuidado extremo para evitar incendios accidentales".

"LOS INCENDIARIOS VAN A SER PERSEGUIDOS"

En este contexto, el delegado ha lanzando un mensaje claro: "los incendiarios van a ser perseguidos, van a ser detenidos, y todo el peso de la ley va a caer sobre ellos, que no es poco". Actualmente, ha apuntado, hay una persona detenida en Galicia y las fuerzas de seguridad están avanzando en las investigaciones.

Con todo, ha finalizado subrayando que "con un trabajo tan profesional como el que se está llevando a cabo, y a pesar de las circunstancias, antes o después serán capaces de controlar todos estos incendios".

A lo largo de la jornada, Blanco visitará junto al subdelegado del Gobierno en la provincia, Eladio Santos, varios ayuntamientos afectados por los incendios para reunirse con los alcaldes y conocer el primer alcance de los daños.