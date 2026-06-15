El pico de calor complica la estabilización del incendio de Boborás (Ourense)

Segundo día del incendio de Boborás - ROSA VEIGA

La alcaldesa precisa que "nada que ver" con la situación "terrible" del domingo y valora la actuación "ejemplar" de los vecinos

BOBORÁS (OURENSE), 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pico de altas temperaturas que está previsto que se registren este lunes en la provincia de Ourense complica la estabilización del incendio forestal de Boborás, que ha quemado 230 hectáreas --según la última actualización de datos-- en monte cercano a numerosas viviendas.

De momento, la Xunta mantiene activado el denominado 'nivel 2' de alerta hacia la población "de manera preventiva". "Técnicamente no está estabilizado", según ha señalado el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, en declaraciones a los medios de comunicación en el puesto de mando.

Con todo, los servicios de extinción manejan "previsiones optimistas" para que se produzca la estabilización en las próximas horas, según el alto cargo.

Junto a él, la alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, ha advertido de que la situación es "compleja", si bien "nada que ver" con lo "terrible" que fue en la tarde del domingo, por el riesgo para viviendas.

En este sentido, ha valorado la actuación "ejemplar" de vecinos que refrescaron tanto los entornos de sus casas como las de aquellas personas que no se encontraban en ellas.

"Vamos a alcanzar unos picos de alta temperatura. Tenemos que prever y planificar para poder llegar a la estabilización. Técnicamente no está estabilizado, pero sí creemos que vamos a alcanzarlo", ha resaltado el responsable de Monte. "Todas las previsiones son optimistas en ese sentido", ha dicho.

El monte, una zona de pinos en pendiente, no registra "llama activa", pero sobre el terreno trabajan efectivos a pie, con motobombas que avanzan por las pistas ayudados por palas. Apagan las llamas que se reactivan por el calor y también refrescan zonas calcinadas. Por aire, continúan con las labores de extinción varios helicópteros e hidroaviones.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha informado de que tiene desplegados en el operativo cuatro aviones anfibios, uno de coordinación y un helicóptero de la BRIF de Laza. Todos "trabajando de forma coordinada con el dispositivo de la Xunta para apoyar las tareas de control y extinción del fuego", indica.

Por su parte, el director xeral ha señalado, en las declaraciones a los periodistas, que hay dotaciones de GES y una ambulancia "por si hay alguna circunstancia que pueda ocurrir".

La noche fue "bastante cómoda respecto al trabajo", ya que "siempre te da una oportunidad", pero "lo más complicado fue ayer a la tarde" por "distintos movimientos de masas de áreas de tormentas". Las próximas horas --de 14,00 a 18,00 horas-- también se presentan como el principal reto para la estabilización.

De hecho, el responsable de la Xunta ha apuntado que cabe la posibilidad de que se repitan las tormentas y, aunque no está "determinado todavía, todo apunta, por los testimonios y testigos de la zona, que aparentemente es una causa natural" la que originó el incendio, en concreto un rayo.

"Dependemos de las condiciones meteorológicas", ha reconocido la regidora, quien ha valorado la actuación de los efectivos de extinción. Las zonas más afectadas, según ha precisado, son Becoña de Arriba y Becoña de Abaixo, así como Feás "en la zona de O Curro", esta última "menos".

UN SEGUNDO FUEGO CERCA DEL COLEGIO

Boborás, que en la ola del pasado agosto no se vio afectado por ningún incendio, cuenta con cuatro parroquias declaradas como de alto riesgo. Según ha indicado la alcaldesa, ninguna de ellas es en la que trabajan este lunes los medios de extinción.

Sobre las 14,00 horas, la regidora ha dado cuenta del inicio de fuego en el entorno del colegio de Boborás, en otra zona del ayuntamiento. De acuerdo con su información, fue controlado con rapidez debido a la cercanía de los medios aéreos, que se desplazaron hasta allí.