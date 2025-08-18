Piden que dimita la teniente de alcalde de Amoeiro (Ourense) por fuegos artificiales en la boda de su hija

OURENSE, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El BNG de Amoeiro ha solicitado la "dimisión inmediata" de la teniente de alcalde de Amoeiro (Ourense) y diputada provincial, Susana Rodríguez (PSdeG), por permitir el lanzamiento de fuegos artificiales durante la boda de su hija este pasado domingo en plena ola de incendios en la provincia.

Así lo ha trasladado su responsable local, Marcos Blanco, este lunes en un comunicado, y ha señalado que los hechos constituyen una "gran irresponsabilidad" así como una "falta de respeto a la ciudadanía".

"No podemos permitir que representantes públicos minimicen comportamientos peligrosos e inadmisibles en un momento en el que tantas personas están sufriendo las consecuencias dramáticas de los incendios", ha añadido.

Han lamentado, además, que la teniente de alcalde "ha perdido toda legitimidad para continuar representando a la vecinanza".

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN "CONDENA" TAMBIÉN LOS HECHOS

También el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha señalado que se trata de un acontecimiento "absolutamente condenable" y una "irresponsabilidad".

Ante la solicitud de dimisión por parte del BNG, Menor afirma que "cada un debe tomar las decisiones que le corresponden conforme a lo que ha hecho y en función de las responsabilidades que le corresponden".

Afirma que se trata de una "conducta de riesgo" en un momento en el que "no se pueden llevar medios aéreos y la dificultad de extinción es mucho mayor".

"Yo seguro que no lo habría hecho, pero si hubiera pasado esto seguramente habría asumido las responsabilidades que tocan", ha añadido.