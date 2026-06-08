La plaga de la flavescencia dorada de la vid se extiende por la provincia de Ourense

Archivo - Viñedo y uvas afectadas por la flavescencia dorada - MERCIER FRÈRES - Archivo

OURENSE 8 Jun. (EUROPA PRESS) - La Consellería do Medio Rural ha ampliado la zona afectada por la plaga de la flavescencia dorada de la vid 26 parroquias de ocho ayuntamientos ourensanos: Beade, Carballeda de Avia, Cartelle, Castrelo de Miño, Celanova, Cenlle, Ramirás y Ribadavia.

Con esta nueva ampliación, hay un total de 34 ayuntamientos afectados en toda Galicia, de los cuales 24 corresponden a la provincia de Ourense y los 10 restantes están en la de Pontevedra.

La Consellería do Medio Rural ha publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución por la que se amplían las zonas demarcadas por la cuarentena ante esta plaga.

La finalidad es mantener y reforzar las medidas urgentes destinadas a la erradicación y control de esta enfermedad, que afecta a las vides en Galicia y que supone una seria amenaza para el sector vitivinícola.

En el segundo semestre del año 2025, se detectaron nuevas plantas positivas a esta dolencia en varios ayuntamientos, por lo que ha sido necesario ampliar nuevamente la zona demarcada y mantener las medidas fitosanitarias establecidas.