Planas aboga por la unidad para alcanzar un acuerdo en la PAC y no convertirlo en una batalla política

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha abogado por la "unidad" para alcanzar un acuerdo con las comunidades autónomas en la elaboración del plan estratégico nacional para contar con una Política Agrícola Cómun (PAC) "más justa, social y sostenible" para agricultores y ganaderos y no convertir esta negociación en una batalla política.

"Siempre he creído en el acuerdo. Al final hay que llegar a uno necesariamente que será bueno para agricultores y ganaderos, para el medio rural y para España. Cuando estamos unidos y no solo por la selección española de fútbol, tenemos más fuerza y podemos hacer las cosas mejor, reivindico el acuerdo y lo vamos a lograr", ha señalado Planas durante la clausura del Anuario de la Agricultura y Ganadería familiar en España de la UPA.

Planas ha recalcado que su objetivo es lograr una PAC "más justa, social y sostenible" para el medio rural. "¿Quién teme al acuerdo en España? La semana pasada en la sectorial llevé un documento trabajado que consiguió un consenso para seguir elaborando el plan nacional. Hemos dejado muy poco terreno a los que quieren convertir este tema en una batalla política para añadirla a todo el ruido y a todas las querellas que hoy nos rodean", ha criticado.

Por otro lado, el titular del ramo ha reivindicado la importancia de avanzar en la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria, que se está tramitando actualmente en el Congreso de los Diputados, para contar con un sistema agroalimentario "más moderno y competitivo".

Planas ha recordado que la primera modificación de la norma se hizo "contra viento y manera" después de las movilizaciones agrarias, que permitirá dar "más valor" a agricultores y ganaderos y "reequilibrar la cadena".

Sin embargo, ha querido llamar la atención de que el "avance producido en la primera reforma de la Ley no está garantizada". "Hay muchos que no les gusta y no se atreven a decirlo en público. El Gobierno y las organizaciones estaremos vigilantes", ha advertido.

Por otro lado, Planas ha vuelto a recordar que en la nueva PAC habrá ayudas acopladas para el sector del vacuno, sobre todo para el de carne y el de leche. "E igual que regulamos las granjas porcinas, vamos a regular por decreto el tamaño de nuestras explotaciones de vacuno para preservar su tejido social", ha avanzado.

UPA PIDE APUNTALAR EL MODELO FAMILIAR EN ESPAÑA

Por su parte, el secretario general de la UPA, Lorenzo Ramos, ha reconocido que el sector agraria se encuentre un "momento crucial" con la tramitación de la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria y las negociaciones con las comunidades autónomas para la aplicación de la PAC en España.

Ramos ha felicitado a Planas sobre cómo está gestionando las negociaciones con las CCAA para el plan estratégico nacional. "No estoy viendo que se haya convertido en una guerra política, como algunos intentan. Cada región tendrá sus planteamientos, pero se está llevando de forma que se vaya avanzando", ha indicado.

"Es el momento de que se tomen decisiones en España que vayan a que sea una PAC que refuerce a la gran clase media de la agricultura española, que es la familiar y que reivindiquemos que se apuntale este modelo para el futuro. Tenemos uno modelo familiar, pegado al territorio y las política deben encaminarse hacía allí", ha subrayado.

Respecto a la tramitación de la reforma de la Ley de la Cadena, Ramos ha destacado la "sensibilidad y valentía" de Planas tras las movilizaciones de agricultores y ganaderos a principios de 2020.

"Entendiste su mensaje y no dudaste en modificar la Ley. Ahora queda rematarla. Algunos pondrán pegas para que la no se cumpla, pero lo van a tener que cumplir, porque nos vamos a encargar con la ley de la mano de que lo hagan", ha advertido.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reiterado la necesidad de que los agricultores y ganaderos reciban un precio justo por sus productos, algo que ha pedido al ministro Planas, presente en el acto.

"Quiero trasladar al Gobierno la necesidad de que no sea flor de un día sino un compromiso permanente que no va a ser fácil ni con una Ley ni con dos, porque los agricultores reciben desde hace muchos años precios por debajo de los costes. Es una constante en la inmensa mayoría de los sectores y hay que ponerle fin", ha reiterado Álvarez.

El secretario general de UGT ha destacado la visibilidad que tuvieron las "movilizaciones importantísimas en el campo". "Creo que a todo el mundo nos ha permitido visualizar hasta qué punto se viven situaciones difíciles en el sector agrario en España", ha recalcado.

Álvarez ha reconocido que se está en un "momento importante" de la reforma laboral y ha destacado que en el sector agraria hay que "encontrar instrumentos" que permitan que el trabajo del campo temporal sea atendido, pero a la vez que esos trabajadores tengan estabilidad porque dará "estabilidad" a las explotaciones.