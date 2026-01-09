Planas califica de "histórico" el acuerdo UE-Mercosur

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha calificado de "acuerdo histórico" el alcanzado este viernes de los Veintisiete que da 'luz verde' a la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).

"Un acuerdo histórico. 270 millones de personas que hablan español y portugués", ha asegurado Planas en su perfil en la red social 'X', que recoge Europa Press.

Este viernes, los Veintisiete han acordado la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur en una decisión por mayoría cualificada que se formalizará en las próximas horas mediante procedimiento escrito, según han informado a Europa Press fuentes europeas.

El visto bueno de los Estados miembro, pese al rechazo de países como Francia y Hungría, se ha producido en una reunión a nivel de embajadores en Bruselas después de que en la misma sesión se aprobaran primero formalmente las salvaguardas negociadas en diciembre para reforzar la protección del sector agroalimentario europeo.

Una vez concluya el procedimiento escrito se hará oficial el mandato que permitirá a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acompañada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, firmar el acuerdo de asociación y el tratado de libre comercio con los socios del Cono Sur.

La firma de los acuerdos permitirá la entrada en vigor inmediata y provisional de la parte comercial, hasta que concluya plenamente el proceso de ratificación por ambas regiones, incluido el visto bueno del Parlamento Europeo (que podrá aprobarlo o tumbarlo, pero no modificarlo) y los parlamentos nacionales.

La firma del acuerdo llegará así pues más de un año después de que se anunciara el fin de las negociaciones entre la Comisión Europea --que habla en nombre de los 27 en política comercial-- y los países de Mercosur en diciembre de 2024; y tras un primer intento el pasado diciembre, cuando el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la mandataria italiana, Giorgia Meloni, frustraron la firma para exigir más medidas de apoyo para los agricultores.

SALVAGUARDAS AGRÍCOLAS

Ha sido precisamente el cambio de posición de Italia, que este viernes ha apoyado la firma, lo que ha permitido que salga adelante la luz verde para firmar un acuerdo que las partes han negociado durante dos décadas.

Para ello, los embajadores han tenido que aprobar formalmente primero las salvaguardas que refuerzan la protección del campo europeo ante potenciales distorsiones graves causadas por la apertura al mercado del Mercosur en sectores como las aves de corral, la carne de vacuno, los huevos, los cítricos y el azúcar.

Este marco establece umbrales específicos para que la Comisión Europea pueda iniciar investigaciones --y activar medidas específicas después-- en caso de fuerte impacto en productos agrícolas sensibles europeos. En diciembre, el Consejo y el Parlamento acordaron fijar estos umbrales en un 8%, pero finalmente se han reducido a un 5% --tal y como defendía la Eurocámara de salida-- para satisfacer las demandas de Italia.

De este modo, Bruselas actuará cuando las importaciones de productos sensibles se incrementen de media un 5% y los precios caigan en el mismo porcentaje en un periodo de tres años (frente al 10% que propuso la Comisión en un primer momento). El acuerdo sobre las salvaguardas necesita aún la formalización por adopción del pleno del Parlamento Europeo y del Consejo para su entrada en vigor.