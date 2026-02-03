Planas reitera que Mercosur será "bueno" porque creará oportunidades para el sector agroalimentario

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Agricultura, Luis Planas, ha reiterado que el acuerdo UE-Mercosur será "bueno" para el sector agroalimentario, ya que creará oportunidades de exportación y cuenta con garantías de protección a determinados productos.

"Creo que éste es un buen acuerdo y tenemos que lograr que cuanto antes beneficie al sector agroalimentario. La Unión Europea, España y, evidentemente, el conjunto del sector agroalimentario se verá beneficiado", ha asegurado Planas en su intervención en el Pleno del Senado.

El titular de Agricultura ha reiterado que este acuerdo comercial, como el de India, Indonesia o México, son "oportunidades" para el sector agroalimentario. "Somos una potencia agroalimentaria y nada tenemos que temer a este respecto, sobre todo teniendo en cuenta que el acuerdo de Mercosur nos permite exportar libre de aranceles hasta un 93% de los productos agroalimentarios", ha recalcado.

Planas ha reiterado que el acuerdo cuenta con las cláusulas de salvaguardia, así como las de protección de las Denominaciones de Origen y de las IGP, por lo que señala que el balance del acuerdo "no puede ser más que positivo". "Esta es una oportunidad y no un riesgo, porque tenemos garantías al respecto", ha subrayado.

El titular de Agricultura no considera que el sector agroalimentario sea una "moneda de cambio", ya que subraya que España puede "sacar ventajas" de este acuerdo.

"Tenemos que tener presente que tenemos oportunidades y garantías, oportunidades de exportar muchos productos que realmente tienen una oportunidad de mercado y garantías respecto de la protección. Entiendo que éste es un debate político, pero desde luego no es un debate agroalimentario", ha zanjado.

1048525.1.260.149.20260203180558