Una planta para producir biometano a partir de estiercol y purín en Mazaricos recibe 'ok' ambiental de la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una planta de valorización de residuos para la producción de biometano en Mazaricos (A Coruña) ha recibido el visto bueno ambiental de la Xunta.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes el anuncio por el que se da a conocer el informe de impacto ambiental del proyecto, que impulsa Biometano Galicia, SLl

De cumplirse todos los condicionantes, "no son previsibles efectos adversos significativos sobre el medio ambiente" y, por tanto, la Xunta no ve necesario someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

En concreto, la iniciativa se refiere a la implantación de una planta de valorización de residuos orgánicos procedentes de actividades ganaderas, como purín de vaca, estiércol, paja, etcétera. Lo hará mediante la digestión anaeróbica para la producción de biometano, que se incorporará a la actual red de gas.