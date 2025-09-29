El plazo para solicitar las ayudas destinadas a actividades de interés agrario abre este martes

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este lunes la orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las organizaciones profesionales y asociaciones agrarias para la realización de actividades de interés agrario, que en este 2025 cuentan con un presupuesto de 700.000 euros, un 16% más con respecto a la convocatoria anterior.

Según ha detallado la Xunta en una nota de prensa, estas ayudas tienen como objetivo financiar los gastos de realización de actividades de representación y de formación de las organizaciones profesionales agrarias, legalmente constituidas y con implantación en Galicia, y de los agricultores en general.

Las ayudas cubrirán gastos de funciones comunes de gestión interna; de fomento del asociacionismo agrario; de representación ante las instituciones o de participación en los órganos colegiados constituidos por la Administración gallega para la defensa de los intereses de sus representados, como pueden ser mesas o comisiones.

Además, a través de esta partida se podrán financiar la formación de los asociados y de sus familiares en actividades agrarias o en el sector agroalimentario, así como actividades de fomento del asociacionismo agrario.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir este martes, día siguiente a la publicación de esta orden en el DOG.