Las pólizas en explotaciones bajan un 25% en Galicia, pero crecen superficie, animales y capital asegurados

Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las pólizas para cubrir explotaciones agroganaderas y forestales gallegas han disminuido en torno a un 25% en los últimos años, según datos del director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, quien destaca que, sin embargo, han crecido tanto la superficie como los animales y el capital asegurados en la comunidad.

En comisión parlamentaria, a preguntas del PP, el alto cargo de la Consellería de Medio Rural ha hecho balance de estos números y también ha valorado la actuación del Gobierno gallego respecto del fomento de la contratación de seguros agrarios.

Según sus números, solo en 2025 se contrataron casi 38.000 pólizas, que permitieron cubrir más de 31.800 hectáreas y 40,8 millones de animales para llegar a un capital asegurado superior a los 1.200 millones de euros.

En este sentido, Medio Rural destaca que la superficie asegurada se duplicó, ya que en 2017 había, de acuerdo con sus cifras, 14.200 hectáreas.

Balseiros ha recordado además que la convocatoria de las ayudas para fomento de esta contratación para 2026 se publicó recientemente en el Diario Oficial de Galicia (DOG), con una dotación de 9,5 millones.

COMUNIDADES DE MONTES

Con anterioridad, en la misma comisión y a requerimiento del BNG, la directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luis Piñeiro, ha señalado, sobre los contratos temporales de gestión pública, que desde 2018 un total de 459 montes --que suman algo más de 76.000 hectáreas-- resolvieron voluntariamente sus convenios o consorcios con la Administración e iniciaron una nueva etapa de gestión privada, la mayoría con instrumentos de ordenación forestal y con certificación de gestión forestal sostenible.

Piñeiro ha trasladado asimismo que en 2025 había en Galicia 1.080 acuerdos de este tipo, la mayoría firmados por comunidades de montes vecinales en mano común, y que de ellos casi el 78% (840) no presentaban ningún saldo deudor con la Administración.

Esto significa, según ha explicado, que "la gran mayoría de las comunidades tienen su situación económica regularizada y solo algo más del 22% de ellas tienen deudas, cuyo importe acumulado se sitúa en torno a 3,2 millones de euros", apunta la consellería.

En este contexto, la directora xeral ha destacado avances tanto en ordenación como en certificación forestal y ha apuntado que desde 2018 la superficie forestal con instrumento de ordenación pasó de 117.000 a más de medio millón de hectáreas a finales del año pasado.

Ha añadido que Galicia está "cerca de alcanzar" las 500.000 hectáreas certificadas en el sistema PEFC.