Pontón insta a la Xunta a garantizar la recogida de uva a todos productores y recuperar la mesa del vino

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, visita en Vilanova de Arousa la bodega Condes de Albarei - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha instado a la Xunta de Galicia a garantizar la recogida de uva a todos los productores, recuperar la mesa del vino y los contratos homologados.

La líder de los nacionalistas gallegos se ha desplazado este miércoles a Vilanova de Arousa (Pontevedra), donde ha reclamado al Ejecutivo de Alfonso Rueda una planificación estructural para el sector vitivinícola gallego que acompañe el "trabajo excepcional" que, según ha dicho, realizan las bodegas, cooperativas y productores y que incluya medidas que le ayuden a afrontar las amenazas que tienen en este momento.

En su intervención, de la que ha informado el BNG en un comunicado, Pontón ha subrayado que la Xunta tiene que garantizar que "ningún productor va a quedar sin que se le recoja su uva". "Esta es la primera medida que hay que adoptar", ha asegurado después de indicar que las bodegas y las cooperativas están demostrando que es posible hacerlo.

Pontón ha visitado este miércoles Condes de Albarei, en el Pazo de Baión, donde ha abordado con sus responsables --encabezados por su presidenta, María Dolores Calvo-- los trabajos y resultados de la vendimia y la situación de un sector que ha calificado de "estratégico para Galicia".

Un sector, ha señalado, que factura millones de euros --más de 200 millones anuales solo en DO Rías Baixas, que representan el 65% del total--, genera un destacado volumen exportador, moviliza a un número muy importante de personas y permite fijar población en el rural y mantener el territorio.

Datos que, según ha recalcado, evidencian las fortalezas de un sector que, no obstante, también tiene debilidades y amenazas, algunas de ellas que se están viendo en esta vendimia, donde en este momento hay productores y productoras que "aún no tienen vendida su uva" y "no hay certeza de que se vaya a recoger su totalidad".

"Esto demuestra que hay problemas estructurales que es necesario que se aborden desde el ámbito institucional, porque si la Xunta no hace su trabajo, evidentemente quien va a acabar pagando las consecuencias son los pequeños productores", ha advertido para reclamar al Ejecutivo de Rueda medidas de carácter estructurar para el sector.

En esta línea, ha propuesto también recuperar la mesa del vino como espacio de participación de todo el sector para poner en marcha una planificación estratégica de la viticultura gallega. Además, ha apostado por recuperar los contratos homologados plurianuales, al asegurar que permitirían "dar estabilidad al sector y a los pequeños productores".

De igual modo, ha apelado a la responsabilidad directa de la Xunta a la hora de garantizar el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria, para lo que ha exigido que realice un estudio que permita calcular cuál es el costo de la producción de uva en las Rías Bajas con el objetivo de garantizar que no se paga por debajo de ese coste.

Además, Pontón ha respondido a Rueda al asegurar que el presidente estos días destacaba que Galicia cuenta actualmente con 10.000 viticultores y 9.000 hectáreas dedicadas al vino mientras que, en el año 2009, según sus datos, tenía 16.000 viticultores y 11.000 hectáreas productivas. "Es decir, una pérdida de 5.000 viticultores y de alrededor de 2.000 hectáreas productiva, un dato que conforma la necesidad de tomar medidas estructurales", ha señalado.

Pontón ha incidido que el debate no es tanto la capacidad productiva por hectáreas, sino cuál es el modelo productivo de futuro. "Si realmente queremos un modelo productivo vitivinícola basado en las cooperativas, que mantenga a todas las familias que fueron viviendo de la viticultura y que apueste por caldos de calidad muy vinculados al territorio o si la apuesta de futuro va a ser la de que grandes empresas que quieren en muchos casos especular con los derechos de plantación, lo que hagan es precisamente acaparar cada vez más espacio", ha profundizado para destacar la apuesta del BNG por el primer modelo.

Pontón ha descrito a Condes de Albarei como una "cooperativa emblemática" que pone en valor el cooperativismo como un elemento fundamental del sector. Además, ha aprovechado la visita para felicitar a la bodega por conseguir el oro en el concurso del albariño de Cambados.