El PP de Lugo lamenta el "abandono" del Gobierno central a los ganaderos afectados por los ataques del lobo

Populares visitan una ganadería de vacuno en el municipio de Cervantes (Lugo) - PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP lucense ha lamentado el "abandono y falta de sensibilidad" del Gobierno central con los ganaderos afectados por los ataques del lobo tras "dejarlos sin fondos estatales para paliar las perdidas".

Tal y como ha trasladado el PP en una nota de prensa, los diputados en el Congreso Jaime De Olano y Cristina Abades y las diputadas en el Parlamento de Galicia Encarna Amigo y Katy Varela visitaron una ganadería de vacuno en el municipio de Cervantes (Lugo), que sufrió perdidas por los ataques de esta especie.

Según exponen, la provincia de Lugo registró en 2025 más de 1.400 animales afectados, lo que supone "un 47% del total de toda Galicia". Así, han subrayado que Lugo es "la provincia más afectada", al concentrar prácticamente, "la mitad de las pérdidas de toda la Comunidad".

En este contexto, han criticado que el Gobierno central "deje abandonados a los ganaderos gallegos y lucenses" y "prefiera desviar 20 millones que correspondían a las Comunidades para prevenir y compensar el impacto causado por esta especie a sufragar una serie de medidas para desplegar el coche eléctrico".

También, los populares han recordado que la deuda del Gobierno con Galicia alcanza los 12 millones de euros porque el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) "aún no transfirió a la Comunidad las partidas de las últimas anualidades".

Además, han remarcado que el Ejecutivo nacional está "incumpliendo los plazos para enviar a Bruselas el informe que refleja el estado de las poblaciones de lobo en el norte de España", que, aseguran, es "favorable". "Galicia hizo los deberes, pero el Gobierno de Sánchez no convocó a las CCAA a la Conferencia Sectorial", han apuntado.

Finalmente, los populares han defendido el "equilibrio" entre la protección de la especie y su compatibilidad con la actividad de los ganaderos.