El PPdeG insta al Gobierno central a agilizar negociaciones con la UE para aplicar fitosanitarios con drones

El PPdeG pide agilizar las negociaciones para aplicar fitosanitarios con drones - PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG insta al Gobierno central a que agilice las negociaciones con la Unión Europea (UE) para permitir la aplicación de fitosanitarios con drones.

En un comunicado, los populares reivindican el uso de drones para aplicar productos fitosanitarios autorizados, "a la vista de su importancia en la lucha contra el gusano del maíz, el cual está afectando a los cultivos de las ganaderías gallegas".

Precisamente este viernes, la Guardia Civil de Lugo ha informado de que realiza desde el pasado año una investigación por el posible uso irregular de drones para aplicar productos fitosanitarios en viñedos de la Ribeira Sacra.

La semana pasada, sindicatos agrarios pidieron a la Consellería de Medio Rural abordar esta problemática en el transcurso del Consello Agrario.

DAÑOS

Los diputados del grupo popular Nicole Grueira y Enrique Barreiro comprobaron, junto a la presidenta del PP de Vilalba, Sandra Vázquez, los daños provocados por este invertebrado en las plantas.

"La aplicación de fitosanitarios de forma urgente, una vez detectados los primeros síntomas, es fundamental para el control de la plaga", advierte el PP.

Y lanza su petición teniendo en cuenta que el uso de drones permite reducir los costes de producción y aumenta la eficacia con respecto al uso de los medios mecánicos tradicionales. Por ello, urge al Ejecutivo central a agilizar las negociaciones ante la UE.