PPdeG resalta su compromiso con reforzar el dispositivo de prevención de incendios, "referencia internacional"

Paula Prado, durante su visita. - ÍÑIGO ROLÁN/ PPDEG

LUGO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha reivindicado el "compromiso" del Gobierno gallego con "el refuerzo" del dispositivo de prevención y defensa contra los incendios forestales en Galicia, que es, ha esgrimido, "referencia a nivel nacional e internacional".

En concreto, ha resaltado las "importantes mejoras" que incorpora la actualización del Pladiga 2026 en materia de prevención, vigilancia y tecnología, extinción y en medios materiales y humanos para combatir los fuegos.

Así lo ha manifestado la número dos de los populares gallegos durante una visita en As Nogais a las labores de prevención que realiza la Unidad Batracio --del Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestales de Galicia-- en este municipio lucense.

En concreto, realizan desbroces en pistas forestales, creando y mejorando cortafuegos y accesos a zonas de montaña. Los populares han informado de que en este municipio han actuado, en los últimos meses, en alrededor de 20 hectáreas.

En el encuentro, en el que también participó el alcalde de la localidad, Jesús Manuel Núñez, junto a otros dirigentes populares, Prado ha remarcado que la prevención "no es exclusiva de la Xunta".

Así, ha llamado la atención sobre los ayuntamientos que aún no se adhirieron al convenio con Seaga de gestión de la biomasa en las franjas secundarias, con el que la Xunta "ofrece facilidades para que municipios y propietarios cumplan con sus deberes".

"Lo idóneo habría sido que se adhiriesen antes del 21 de marzo y enviar la planificación de trabajos y actuaciones antes del 31 de ese mes, pero la realidad es que sólo el 30% lo hicieron entonces. Y más de la mitad de los ayuntamientos que no se adhirieron son del partido que siempre pretende dar lecciones: el PSOE", ha espetado.

25 MILLONES

Prado ha hecho hincapié en el esfuerzo del Gobierno gallego en materia de prevención, con más de 75 millones de presupuesto en este 2026 con el que se prevé actuar en casi 34.000 hectáreas de superficie y, dentro de los cuales, "se dobla la inversión del convenio de gestión de la biomasa en las franjas secundarias: 25 millones de euros anuales y más apoyos para ayuntamientos y propietarios".

Ya en el contexto del aumento de medios previstos por el Gobierno gallego para la campaña de incendios, los populares también han destacado la incorporación de 42 nuevas brigadas, que implican 168 efectivos más, el refuerzo de la unidad especialista en grandes incendios forestales (a UDEX), el aumento de medios aéreos y 16 nuevos bulldózer para prevención.

UN ALCALDE QUE GOBIERNA DESDE 2011

Además, Paula Prado ha puesto en valor el equipo de Jesús Manuel Núñez en As Nogais, donde gobierna de forma continuada desde el año 2011.

El alcalde, por su parte, ha celebrado las tareas de prevención que realiza el Gobierno gallego en As Nogais "con todos sus medios" y ha resaltado el "importante trabajo" que hace la Unidad Batracio en el Distrito VII.

"La prevención es tarea de todos", ha añadido, antes de agradecer el apoyo del Gobierno gallego en las diferentes acciones que "tienen que realizar en los ayuntamientos los particulares y las comunidades de montes".