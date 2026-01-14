El precio de la leche continúa al alza en Galicia en noviembre, pero crece su brecha frente a la media española

Archivo - Vacas de una ganadería de lácteo en Sabadelle, a 7 de agosto de 2023, en Chantada, Lugo, Galicia (España). Ganaderos gallegos han denunciado en los últimos días "abandono" por parte de la Xunta ante la vacunación contra la lengua azul. A este re - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio de la leche que se paga a ganaderos en Galicia se sitúa en 52,7 céntimos por litros en noviembre, lo que supone un ligero aumento respecto a octubre (eran 52,4 céntimos), según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura.

Con todo, esta tendencia alcista es inferior al avance de la media española, que se encuentra en 54,2 céntimos, por lo que la brecha se eleva a 1,5 céntimos por litro (era de 1,1 céntimos el mes anterior).

Galicia sigue en el vagón de cola de precios que abonan en el país. Está lejos de los 55 céntimos de la vecina Asturias, por ejemplo.

Después de que el número de productores gallegos lácteos bajase de 5.000 por primera vez el anterior mes de octubre, los ganaderos con entregas continúan a la baja y se quedan en 4.963 en noviembre, 25 menos que el anterior mes.

La entregas de leche en noviembre fueron de 248.500 toneladas en Galicia, con un descenso frente a las 255.406 de octubre. Las entregas acumuladas en lo que va de año en la comunidad gallega suponen el 42% del total de España.