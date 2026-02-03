El precio de la leche en Galicia cierra 2025 en 52,9 céntimos, a la cola pese a subir casi 6 céntimos en un año

Archivo - Un ganadero junto a vacas de una ganadería de lácteo en Sabadelle, a 7 de agosto de 2023, en Chantada, Lugo, Galicia (España). Ganaderos gallegos han denunciado en los últimos días "abandono" por parte de la Xunta ante la vacunación contra la le - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio de la leche que se paga a productores en Galicia cierra 2025 en 52,9 céntimos por litro. Supone un incremento de casi seis céntimos respecto a los 47,2 céntimos con los que terminó 2024.

No obstante, esta subida generalizada de precios lácteos no ha servido para que Galicia deje de ser el peor dato de la España peninsular. La cifra gallega es un céntimo inferior a los 54,2 céntimos que se pagan en la media española.

En la vecina Asturias lo que cobran los productores lácteos alcanza los 55,2 y en País Vasco llega a 58,2 céntimos, muy por encima de la media gallega. Galicia aporta el 42% de la producción anual española.

La comunidad gallega termina 2025 con un total de 4.933 productores lácteos, 314 menos que los 5.247 de un año. Un ejercicio en el que se ha bajado de los 5.000 ganaderos con entregas por primera vez desde que hay registros.