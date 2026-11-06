El precio de la leche repunta a 45,5 céntimos por litro en Galicia en septiembre, aunque sigue a la cola

Archivo - Vacas de una ganadería de lácteo en Sabadelle, a 7 de agosto de 2023, en Chantada, Lugo, Galicia (España). Ganaderos gallegos han denunciado en los últimos días "abandono" por parte de la Xunta ante la vacunación contra la lengua azul. A este re - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio de la leche en origen repunta a 45,5 céntimos por litro en Galicia en septiembre, lo que supone 0,7 céntimos más que los 44,8 de agosto, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura.

No obstante, los ganaderos gallegos continúan a la cola del país en los precios que reciben por su leche, unos dos céntimos por debajo de la media española de 47,4 céntimos.

De hecho, el precio en Galicia es cuatro céntimos inferior a los 49,5 céntimos que se pagan en la comunidad vecina de Asturias.

Mientras, los productores que realizan entregas continúan con su descenso, hasta 4.726, lo que supone 20 menos que el mes anterior.

Por su parte, la comunidad gallega acumula el 42% de la producción láctea en lo que va de año en el Estado. No obstante, hay un ligero recorte productivo en septiembre en comparación con agosto.